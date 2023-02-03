الهلال يختتم تحضيرات مواجهة الوداد

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اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الوداد المغربي، السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط ضمن الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وتركزت الحصة التدريبية التي قادها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأها بتدريبات لياقية، وبعدها طبق عددا من الجمل التكتيكية، واختتمت بتمارين فنية على جزء من الملعب.

وشهدت التدريبات متابعة عبد الله الغريري السفير السعودي في المغرب، والفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إضافة إلى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال.

ويشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2019 و2021.