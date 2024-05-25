الهلال يدخل موسوعة غينيس برقم غير مسبوق بتاريخ الكرة

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كرّمت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية نادي الهلال، خلال مراسم تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد تحقيقه أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ أندية كرة القدم.

تسلم فهد بن نافل، رئيس النادي، والبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، شهادة من ممثلة “غينيس”، على ملعب “المملكة أرينا”، على هذا الإنجاز التاريخي.

وكان فريق الهلال الملقب بـ”الزعيم” قد حقق أطول سلسلة انتصارات في التاريخ بـ34 فوزًا متتاليًا في كل البطولات خلال الفترة من 25 سبتمبر 2023 حتى 11 أبريل 2024 وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

خلال تلك الفترة، فاز الهلال في 20 مباراة بالدوري، و9 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس الملك، إضافة إلى مباراتين في كأس السوبر السعودي.

بتحقيقه هذا الرقم القياسي، تجاوز الهلال الرقم السابق المسجل باسم فريق نيو سينتس الويلزي، الذي حقق 27 انتصارًا متتاليًا عام 2016.