الهلال يرفض رحيل كويلار إلى الدوري البرازيلي

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كشفت تقارير صحيفة برازيلية، موقف إدارة نادي الهلال من العروض المقدمة للاعب الفريق جوستافو كويلار، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحفية “UOL” البرازيلية، أن الهلال رفض العرض المقدم من كورينثيانز البرازيلي، للتعاقد مع كويلار.

وأشارت إلى أن النادي البرازيلي يعتزم القيام بمحاولة أخرى مع إدارة الهلال، بعد رفضها للعرض الأول، في محاولة للحصول على خدمات كويلار بالموسم الجديد.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن رغبة 3 أندية برازيلية في الحصول على خدمات نجم نادي الهلال، لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار خلال هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “caracol” البرازيلية، فإن أندية كورينثيانز وإنترناسيونال وفاسكو دا جاما ترغب بقوة في ضم نجم الهلال.

ويرتبط اللاعب الكولومبي مع نادي الهلال بعقد يمتد حتى صيف 2024، بعدما انتقل إليه في صيف 2019.