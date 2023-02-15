الهلال يستأنف تدريباته بعد “وصافة العالم”

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباته بعد الراحة التي منحها المدير الفني رامون دياز لمدة يومين إثر تحقيق الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وشهدت التمارين مشاركة قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج واللاعب حمد اليامي في التدريبات الجماعية وذلك بعد أن أنهيا برامجهما العلاجية والتأهيلية، وكذلك شارك محمد البريك الظهير الأيمن في جزء من مران الزعيم حسبما كشف المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبدأ اللاعب “ياسر الشهراني” برنامجه العلاجي في عيادة “مستشفى المملكة” بمقر النادي.

وشهد الجزء الأول من المران مشاركة اللاعب “محمد البريك”، قبل أن يكمل مرانه بتدريبات لياقية، وخضع اللاعب “أندري كاريلو” لجلسة علاجية في العيادة نظير شعوره بالام في مفصل القدم، فيما أدى غوستافو كويلار برنامجه العلاجي في النادي الصحي وصالة الإعداد البدني نظير تعرضه لكدمة في الجنب أثناء مجريات لقاء الهلال وريال مدريد الإسباني.

وسيواصل فريق الهلال في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس تدريباته؛ وذلك في مقر النادي بالعاصمة الرياض.