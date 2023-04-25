الهلال يستعيد البليهي واليامي

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شهدت تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، مشاركة علي البليهي وحمد اليامي، ثنائي خط الدفاع، في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهيا برنامجيهما التاهيليين، طبقاً لما أعلن حساب النادي العاصمي في «تويتر» .

وعاود الأزرق العاصمي تدريباته بعد راحة 24 ساعة منحها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز للاعبين، عقب الفوز على الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتركزت التدريبات على الجوانب اللياقية والفنية، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية وبدنية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية امام الاتحاد، وأدى البقية تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية على مساحة من الملعب.

ويستعد الأزرق العاصمي إلى مواجهة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023، أمام أوراوا الياباني السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي.