الهلال يطرح تذاكر موقعة الاتحاد

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أعلن نادي الهلال، السبت، عن طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بضيفه الاتحاد، الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز خلال قمة مواجهات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن التذاكر متاحة إلكترونيا على تطبيق «بلو ستور».

كما حث النادي الجماهير الهلالية على شراء التذاكر، وكتب: «احجز تذكرتك وساند بطل الكأس في لقاء الاتحاد».

ويدخل الأزرق مواجهة الاتحاد بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر فوزه على الوحدة 7-6 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1-1، في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت، الجمعة.

ويحتل الفريق العاصمي المركز الرابع بـ49 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد الترتيب العام للدوري برصيد 62 نقطة.