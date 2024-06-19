الهلال يعرض 100 مليون مقابل ضم لياو

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عرضت إدارة نادي الهلال مبلغ 100 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات البرتغالي رافاييل لياو، لاعب فريق ميلان الأول لكرة القدم، وفقًا لصحيفة «Corriere Dello Sport» الإيطالية، الأربعاء.

ويرفض النادي الإيطالي العرض الأزرق، للحصول على لياو، الذي تقدر قيمة فك ارتباطه الممتد حتى يونيو 2028، بنحو 175 مليون يورو وفق “الرياضية”.

وكانت صحيفة «OJogo» البرتغالية، كشفت أواخر مايو الماضي، عن دخول لياو دائرة اهتمام النادي العاصمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التي ستنطلق في 18 يوليو المقبل.

وسبق أن أشرف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، على لياو، إبان وجودهما في سبورتينج لشبونة موسم 2017ـ2018.

ولعب لياو 33 لقاءً دوريًّا مع ميلان، الموسم الجاري، وسجل ثمانية أهدافٍ، وصنع تسعة.



وأسهم الجناح البرتغالي في عودة الأحمر الإيطالي إلى منصات التتويج بعد أن قادهم إلى تحقيق الدوري الإيطالي 2021ـ2022، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في «الكالتشيو» في الموسم ذاته.