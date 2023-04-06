الهلال يعلن إصابة البليهي قبل مواجهة الشباب

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أعلن نادي الهلال أن الفحوصات الطبية كشفت عن تعرض مدافع الفريق على آل البليهي لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء لقاء الفريق يوم أمس أمام الفيحاء.

فيما استأنف الهلال تدريباته اليوم الأربعاء، وذلك بعد تغلبه على مضيفه الفيحاء يوم أمس.

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء الفيحاء، فيما أدى باقي الفريق تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

كما واصل الثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وحمد اليامي برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ويختتم مساء يوم غد الخميس تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة فريق الشباب مساء الجمعة.