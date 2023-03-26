الهلال يعلن إصابة الفرج في الحوض

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أعلن نادي الهلال عن إصابة سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم، في الحوض دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول برنامجه العلاجي، وموعد عودته إلى التدريبات.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، السبت، أن الفرج أجرى الأشعة على موضع إصابته في الحوض، مشيرا إلى أن الإصابة لحقت به خلال مشاركته في التدريبات الجمعة.

وكان الأزرق قد واصل تحضيراته بحصة تدريبية السبت تحت قيادة الأرجنتيني إيمليانو دياز مساعد المدرب، الذي بدأها بتمارين بدنية في صالة الإعداد البدني، وبعض فرض أخرى لياقية باستخدام الكرة، واختتمها بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ويتأهب الفريق الهلالي لمواجهة نظيره الخليج مطلع أبريل المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي.