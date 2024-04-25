الهلال يعلن تعرض سالم الدوسري لإصابة في العضلة الخلفية

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عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمارينه اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة ضيفه نادي الفتح يوم بعد غدٍ الجمعة ضمن دوري روشن السعودي لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).. حيث شارك مهاجم الصربي ميتروفيتش في الجزء الأول من التدريبات الجماعية للفريق قبل أن يكمل برنامجه التأهيل المعد له مسبقا، وذلك حسبما كشف المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي.

واشتمل مران الهلال على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء “العين” يوم أمس، وتطبيقات تكنيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

وواصل اللاعب ألكساندر ميتروفيتش” برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني والمشاركة في الجزء الأول من التدريبات الجماعية.

وتواجد سالم الدوسري في عيادة النادي نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، حيث سيجري أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين