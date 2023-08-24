الهلال يعود لسكة الانتصارات برباعية على الرائد

المناطق_واس

حسم فريق الهلال اليوم مواجهته المثيرة أمام مضيفه الرائد برباعية نظيفة, على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة, ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي “دوري روشن”.

وافتتح الهلال التسجيل عن طريق لاعبه الصربي ميتروفيتش عند الدقيقة 42 من عرضية رائعة من البرتغالي روبين نيفيز, وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء, قبل أن يعود نفس اللاعب لإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 79, وعند الدقيقة 89 نجح عبدالله الحمدان في تسجيل رابع أهداف فريقه وختامها.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده النقطي إلى 7 نقاط مقتربًا من فرق الصدارة, فيما بقي الرائد في مؤخرة الترتيب بلا أي نقاط.