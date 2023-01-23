الهلال يعير بيريرا إلى الوحدة الإماراتي

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أعلنت إدارة نادي الهلال، الإثنين، انتقال البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريقها الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الجاري، بنظام الإعارة.

وكتب حساب النادي الأزرق الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي: «ماثيوس بيريرا ينتقل بنظام الإعارة إلى فريق الوحدة الإماراتي حتى نهاية الموسم».

من جهته، رحب النادي الإماراتي بالبرازيلي عبر تغريدة جاء فيها: «تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا “26 عاماً”، قادماً من نادي الهلال السعودي الشقيق على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح».

وانضم بيريرا إلى الهلال مطلع أغسطس 2021، ولعب مع الأزرق العاصمي في دوري روشن السعودي 28 مباراة سجل من خلالها هدفين وصنع 11 هدفاً، وشارك في كأس الملك 3 مباريات وكأس السوبر مباراة واحدة أمام الفيصلي، وفي دوري أبطال آسيا شارك 7 مباريات صنع 3 أهداف، وحقق معه 3 ألقاب، الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر.