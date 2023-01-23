الهلال يقرر الاستغناء عن ماتيوس بيريرا

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كشفت مصادر صحفية، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قررت الاستغناء عن محترف الفريق البرازيلي ماتيوس بيريرا.

وقالت المصادر، وفقًا لـ”الرياضية”: إن إدارة الهلال ستنظر في العروض المقدمة للبرازيلي بيريرا، بقرار فني لعدم الحاجة إلى خدماته فيما تبقى من الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية برازيلية أشارت في وقت سابق إلى أن محترف الهلال، ماتيوس بيريرا دخل ضِمن دائرة اهتمام نادي كورينثيانز.

وأوضحت صحيفة ge البرازيلية، أن بيريرا مرغوب من قِبل كورينثيانز في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي سياق متصل، تلقت إدارة الهلال عرضاً من نادي الوحدة الإماراتي لكسب خدمات “بيريرا” بنظام بالإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان الهلال قد تعاقد مع ماتيوس بيريرا في أغسطس 2021 قادمًا من صفوف وست بروميتش الإنجليزي.

وغاب ماتيوس بيريرا عن مواجهة الهلال أمام أبها بقرار فني من مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز.