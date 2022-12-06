الهلال يكشف مدة غياب 7 لاعبين بسبب الإصابة

كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن موعد عودة نجوم الفريق المصابين، وذلك بعد أن حدد برنامج تأهيلي للاعبين قبل عودنهم للمشاركة مع الفريق في المنافسات المقبلة، عقب فترة التوقف.

ووفقا لضحيفة “اليوم” فإن قائمة المصابين بنادي الهلال تشمل 7 لاعبين، وهم “حارس المرمى محمد العويس ومحمد البريك وسلمان الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري وعلي آل بليهي ومتعب المفرج”.

ومن المقرر أن يغيب محمد العويس لمدة أسبوعين بسبب الإصابة في عضلة الكتف، وهي نفس المدة التي سيغيب خلالها محمد البريك مع احتمالية زيادة أسبوع، كما أن الأمر ينطبق على سالم الدوسري.

وسيستمر غياب سلمان الفرج لـ 6 أسابيع وسيعود آل بليهي بعد قرابة 5 أسابيع، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد حتى الآن موعد عودة الثنائي ياسر الشهراني ومتعب المفرج.

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