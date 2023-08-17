الهلال يهدي نجم السلة الأميركية يانيس أنتيتوكونمبو قميص الفريق

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أهدى نادي الهلال نجم كرة السلة الأميركية، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو قميص الفريق الأول لكرة القدم بناءً على طلب اللاعب اليوناني.

وكان يانيس قد مازح إدارة نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر أثناء فترة التفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، طالبًا بانضمامه لصفوف الزعيم كونه يشبه نجم باريس سان جيرمان في ملامح الوجه.

وعاد نجم كرة السلة الأميركية لممازخة جماهير الهلال من جديد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر عبر حسابه الرسمي حيث كتب :”الهلال.. مازلت أنتظر قميصي”.

وبناء على ذلك قامت إدارة نادي الهلال بإهداء بانيس قميص النادي مكتوب عليه اسمه وحمل الإهداء رسالة :” أنت واحد من عائلة النادي الآن” في مبادرة مميزة .