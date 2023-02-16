الهلال يُصدم جماهيره بسبب ميسي

يشعر مشجعو الهلال بالإحباط من الأنباء الأخيرة التي تفيد بأن حكومة الزعيم تجري محادثات مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كشفت “ماركا” الإسبانية عن انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين باريس سان جيرمان وميسي ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد أو التجديد.

وصدمت الصحيفة جماهير الهلال بقولها إن عرض باريس كان العرض الوحيد الذي قدم إلى ميسي، بينما لم يتلق أي عروضًا أخرى من برشلونة، بما في ذلك الهلال وإنتر ميــامي أبرز المهتمين.

لم يصبح اقتراح الهلال رسميًا بعد في للنجم الأرجنتيني ، مما أثار مخاوف جماهير الهلال من أن الصفقة ستغادر الرياض مع مرور الوقت وتأخر الزعيم في حسم الصفقة، حيث يغيب ليونيــل ميسي عن المباريات الأخيرة لباريس بسبب الإصابة.

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