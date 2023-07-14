الهلال يُعلن إصابة صالح الشهري

المناطق_الرياض

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة بأن الفحوص الطبية أوضحت إصابة اللاعب “صالح الشهري” في العضلة الخلفية، حيث يحتاج لبرنامج علاجي وتاهيلي من 4 إلى 6 أسابيع، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم .

وواصل الرباعي “سلمان الفرج، متعب المفرج عبد الإله المالكي وخليفة الدوسري” برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقا.

وكان فريق كبير آسيا قد كسب مساء اليوم نظيره ولفسبر غر النمساوي” بهدفين لهدف، وذلك في ثالث مباريات الفريق بمعسكره التحضيري المقام حاليا في النمسا.

وشهدت المباراة الودية متابعة سعادة رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال الاستاذ فهد بن سعد بن نافل.