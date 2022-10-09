الهلال يُعلن بدء حجز تذاكر مواجهة الشباب

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أعلن نادي الهلال، مساء اليوم السبت، بدء حجز تذاكر مباراة الفريق أمام نظيره الشباب، الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في قمة مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وأوضح الهلال أن تذاكر مواجهته أمام الشباب تتراوح بين 20 ريالًا خلف المرمى، و30 ريالًا للموحدة، و40 ريالًا للواجهة.

ويسعى الهلال صاحب المركز الخامس بـ13 نقطة، إلى استعادة التوازن، وتعويض غيابه عن الانتصارات في الجولتين الماضيتين، بينما يأمل الشباب المتصدر في تحقيق الفوز السابع تواليًا، وتأمين الصدارة بالعلامة الكاملة.