الهلال يُنافس جلطة سراي لضم رونالدو.. والبرتغالي يُقرر

كشفت تقارير صحفية، أنه قد يُعرض على كريستيانو رونالدو طريق خروج من مانشستر يونايتد عن طريق جلطة سراي التركي، حيث ارتبط مهاجم الشياطين الحم، ارتباطًا وثيقًا بالانتـــقال في الصيف.

وكان “منزعجًا” من دوره الصغير تحت قيادة إريك تن هاج، وكانت بدايته الوحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي الفوز 4-0 على برينتفورد، وكان رونالدو بديلاً غير مستخدم في الهزيمة 6-3 في الديربي أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.

عرض جديد لرونالدو

ووفقًا لـ “ذا صن”، اعتقد زملائه في الفريق أنه سيضغط من أجل الانتقال مرة أخرى في يناير، قبل ستة أشهر من انتهاء عقده، ومن المقرر أن يخرج الــعملاق التركي كل ما يملك من خلال عــرض طموح للحصول على النجم البرتغالي في يناير.

رفض رئيس النادي إردن تيمور الحديث عن محاولة توقيع الفريق مع رونالدو، ولكن قيل إنه على اتصال دائم بممثلي رونالدو، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الممتاز بعد إنهاء محزن بالمركز الثالث عشر في الموسم الماضي.

منافسة من الهلال

وضم جلطة سراي كل من “لوكاس توريرا وخوان ماتا وماورو إيكاردي” إلى ملعب نيف، ولكن ضم رونالدو من اليونايتد سيكون بمثابة انقلاب كبير، وقد يواجه الفـــريق منافـــسة من الـــهلال السعودي.

أجريت مفاوضات في الصيف بشأن عقد قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن الصفقة انهارت لأن الهلال كان تحت حظر الانتقالات، ورونالدو مستعد لبدء مباراة يونايتد في الدوري الأوروبي على ملعب أومونيا نيل لينون في قبرص.