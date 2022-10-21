الهلال يُنافس على جائزة جلوب سوكر.. تعرف على قائمة المرشحين

كشف مجلس جوائز دبي جلوب سوكر، قائمة المرشحين للفوز بفئات النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية، حيث أعلنت من بداية الجولة الأولى للتصويت من اجل أختيار الأفضل في الفئات المطروحة.

وبدأت عملية التصويت الأولى على الجائزة والتي تستمر حتى يوم 2 نوفمبر، فيما تبدأ الجولة الثانية لاختيار الفائزين من 3 إلى 16 نوفمبر 2022، ويتم اختيار الفائزين بالجوائز على أساس تصويت الجمهور بالتعاون مع لجنة تحكيم دولية.

وتقدم جائزة “جلوب سوكر”، لعدد من الفئات، والتي تتقسم على النحو التالي: جائزة أفضل مدير رياضي وأفضل وكيل لاعبين، بالإضافة إلى جائزتين جديدتين، وهما جائزة أفضل كشاف في العالم وجائزة أفضل صفقة انتقال لاعب للعام.

قائمة الأندية المُرشحة للجائزة

وتضم قائمة أفضل نادي في العالم الفرق التالي: “أياكس “هولندا”، الهلال “السعودية”، أتلتيكو باراناينسي “البرازيل”، بايرن ميونخ “ألمانيا”، بوكا جونيورز “الأرجنتين”، آينتراخت فرانكفورت “ألمانيا”، فيينورد “هولندا”، فلامنغو “البرازيل”، ليفربول “إنجلترا”.

ويظهر مانشستر سيتي بجانب كلًا من: ميلان “إيطاليا”، بالميراس “البرازيل”، سان جيرمان “فرنسا”، بورتو “البرتغال”، جلاسكو رينجرز “اسكتلندا”، ريال مدريد “إسبانيا”، ريفير بليت “الأرجنتين”، روما “إيطاليا”، فياريال “إسبانيا”، الوداد “المغرب”.

اللاعبون المرشحون للجائزة

ويتقدمهم المصري محمد صلاح نجم نادي “ليفربول”، فضلا عن كريم بنزيما “ريال مدريد”، كيفين دي بروين “مانشستر سيتي”، ساديو ماني “بايرن ميونخ”، ليونيل ميسي “باريس سان جيرمان”، كريستيانو رونالدو “مانشستر يونايتد”، سون هيونج مين “توتنهام هوتسبير”.

وتضم القائمة ايضًا كلًا من: لوكا مودريتش “ريال مدريد”، كريستوفر نكونكو “لايبزيج”، كيليان مبابي “باريس سان جيرمان”، ريال محرز “مانشستر سيتي”، روبرت ليفاندوفسكي “برشلونة”، جوشوا كيميتش “بايرن ميونخ”، سباستيان هالير “بوروسيا دورتموند”.

وكذلك تشيرو إيموبيلي “لاتسيو”، إيرلينج هالاند “مانشستر سيتي”، فيل فودين “مانشستر سيتي”، لويس دياز “ليفربول”، تيبو كورتوا “ريال مدريد”، كاسيميرو “مانشستر يونايتد”، جواو كانسيلو “مانشستر سيتي”، ترينت ألكسندر أرنولد “ليفربول”، هاري كين “توتنهام”، فينيسيوس جونيور “ريال مدريد”، نيمار دا سيلفا “باريس سان جيرمان”.

اللاعبون الشباب المرشحون للجائزة

تضم فيديريكو فالفيردي “ريال مدريد“، إدواردو كامافينغا “ريال مدريد”، جافي “برشلونة”، جود بيلينجهام “بوروسيا دورتموند”، رايان جرافينبيرش “بايرن ميونيخ”، رافاييل لياو “ميلان”، نونو مينديز “باريس سان جيرمان”.

وكذلك يظهر كلًا من: جمال موسيالا “بايرن ميونيخ، وفيكتور أوسمين “نابولي”، وبيدري جونزاليس “برشلونة”، وبوكايو ساكا “أرسنال”، فيتينا “باريس سان جيرمان”.

المدربين المرشحين للجائزة

وتضم القائمة كلًا من: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) سونيا بومباستور (أولمبيك ليون سيدات) سيرجيو كونسيساو (بورتو) أوناي إيمري (فياريال) بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) يورجن كلوب (ليفربول) لوتشيانو سباليتي (نابولي).

وماوريسيو بوتشيتينو (باريس سان جيرمان السابق) يوليان ناغلسمان (بايرن ميونخ) تشافي (برشلونة) آبل فيريرا (بالميراس) ريناتو جوتشو (غريميو) سيميوني إنزاغي (إنتر ميلان) جوناثان غيرالدز (برشلونة سيدات).

وأوليفر غلسنر (إينتراخت فرانكفورت) جوزيه مورينيو (روما) ستيفانو بيولي (ميلان) آرني سلوت (فينورد) مارتينا فوس تيكلنبرج (ألمانيا سيدات) سيرينا فيغمان (إنجلترا سيدات).

المرشحون لجائزة “أفضل رئيس رياضي”

تضم كلًا من: بينتو دا كوستا “رئيس نادي بورتو البرتغالي” هيربرت هاينر “رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني” خلدون المبارك “رئيس نادي مانشستر سيتي” فلورنتينو بيريز “رئيس نادي ريال مدريد” باولو سكاروني “رئيس ميلان الإيطالي”.

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