الهندية أشوك تسجل رقمًا قياسيًا في رويال غرينز وتنتزع الصدارة

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اختُتمت اليوم الجمعة منافسات اليوم الثاني من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، حيث تمكنت الهندية “أديتي أشوك” من تحطيم رقم قياسي بملعب ونادي رويال غرينز من خلال تسجيل 29 ضربة في أول 9 حفر، ساهمت بشكل كبير في انتزاعها لصدارة الترتيب بنهاية اليوم وتسجيل 13 ضربة تحت المعدل.

وشهدت أحداث اليوم الثاني على أرض ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، نجاح 64 لاعبة في بلوغ المرحلة النهائية من الحدث العالمي الذي يُعد أهم بطولات الجولة الأوروبية للسيدات خارج البطولات الكبرى، بعد أداء قوي من معظم اللاعبات حيث تقاسمت العديد منهن مختلف المراكز بعد التساوي في عدد الضربات المسجلة.

وحلّت كل من النيوزيلندية “ليديا كو” صاحبة الصدارة في اليوم الأول، والأمريكية “ليليا فو” في المركز الثاني بتسجيل 11 ضربة تحت المعدل، وجاءت خلفهم السويسرية “ألبين فالينزويلا” التي نجحت في تسجيل 10 ضربات تحت المعدل وضعتها في المركز الثالث على سلم الترتيب.

وبعد احتلالها للصدارة، قالت أديتي أشوك: “شعرت بالثقة وبمقدرتي على وضع الكرة في الحفرة عندما كنت أستعد لتسديد جميع الضربات القصيرة. وهذا اليوم كان أحد تلك الأيام التي تسير فيها جميع الأمور بالشكل الصحيح وفي صالحك، وتحديدًا في أول 9 حفر. يجب أن أستمر في فعل الأشياء الجيدة التي قمت بها في الأيام الماضية، وهي أن أضع الكرة في أفضل مكان ممكن لأحصل على فرص تسجيل ضربات تحت المعدل، وبعد ذلك تنفيذها بنجاح”.

في حين قالت ليليا فو: “كانت الرياح مختلفة بعض الشيء مقارنة بالأمس، وكان يجب عليّ أن أتأقلم مع ذلك الأمر، وتسديد الضربات بهدوء واحدة تلو الأخرى”.

في حين قالت ألبين فالينزويلا التي سجلت 6 ضربات تحت المعدل في اليوم الثاني: “لقد استمتعت جدًا باللعب في البطولة، ومستواي في تحسن كبير، والتحدي كان صعبًا في منافسات اليوم، ولكن تمكنت من الحفاظ على تركيزي والاستمتاع فعلًا بكل لحظة على أرض الملعب. وساعدني أيضًا عدم رفعي لسقف التوقعات والأهداف التي سعيت لتحقيقها اليوم، حيث كانت الأجواء صعبة على الجميع بسبب الرياح ومن الطبيعي عدم نجاح كل اللاعبات في تسديد ضربات جيدة”.

وتستكمل منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية في ثالث أيامها يوم غد السبت الموافق 18 فبراير، بالمرحلة النهائية مع اقتراب تحديد اللاعبة الفائزة والتي ستحصل على كأس البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار أمريكي .