الهند تتأهب لإرسال مسبار للقطب الجنوبي للقمر

المناطق_متابعات

أكملت وكالة الفضاء الهندية استعداداتها النهائية، للإطلاق صاروخ اليوم (الجمعة) لنقل مسبار فضائي للهبوط بالقطب الجنوبي للقمر في أول بعثة من هذا النوع لاستكشاف الفضاء.

وأوضحت أنه من المنتظر أن ينطلق الصاروخ من مرفأ الفضاء الرئيسي في الهند في ولاية أندرا براديش في الساعة 2:35 مساءً، على أن تهبط المركبة على سطح القمر بحلول 23 أغسطس.

من جانبها، قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إنها أكملت مراجعة استعدادات البعثة قبل إطلاق الصاروخ الذي يحمل المسبار “تشاندرايان-3”.

وفي حال نجاح المهمة ستنضم الهند إلى 3 بلدان نجحت بتنفيذ مهمات هبوط على سطح القمر هي: الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي السابق، والصين، كما سيكون “تشاندرايان-3” الأول الذي يهبط عند القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة توليها وكالات الفضاء وشركات الفضاء الخاصة اهتماماً خاصاً؛ نظراً لوجود جليد مائي قد يساعد في بناء محطة فضاء في المستقبل.