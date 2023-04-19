الهند تتفوق على الصين في التعداد السكاني

المناطق_متابعات

تفوقت الهند على الصين بوصفها أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني، بحسب ما ورد في بيانات صدرت عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للانباء بأن عدد سكان الهند تجاوز 4286ر1 مليار نسمة، وهو رقم أعلى بقليل من عدد سكان الصين البالغ 4257ر1 مليار نسمة، بحسب تقديرات منتصف عام 2023 الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأظهرت البيانات أن عدد السكان الخاص بالصين لا يشمل سكان هونج كونج وماكاو والمناطق الإدارية الخاصة في الصين وتايوان.

ويشار إلى أن تزايد عدد السكان سوف يؤدي إلى زيادة الضغط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، من أجل توفير فرص عمل لملايين الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل بينما تبتعد الدولة عن الوظائف الزراعية.

ومن المقرر أن تكون الهند، التي تقل أعمار نصف سكانها عن سن الثلاثين، أسرع المدن الكبرى نموا في العالم خلال الأعوام المقبلة.