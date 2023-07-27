الهند تحتضن المعسكر التدريبي الخارجي للريشة السعودية

المناطق ـ واس

يقيم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة معسكراً تدريباً خارجياً للمنتخب بمدينة بنغالور بالهند, وذلك بأكاديمية براكاش بادكون حتى نهاية شهر أغسطس.

ويشارك بالمعسكر 18 لاعبا ولاعبة من فئات البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول استعداداً للمشاركات الخارجية القادمة للمنتخب خلال الموسم الرياضي 2023.

ويشرف على المعسكر مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض والمدرب الوطني عادل المخيمر بالتعاون مع نخبة من الكوادر التدريبية الأجنبية المتخصصة بالأكاديمية, مما يسهم في تحقيق أهداف المعسكر التي تتمحور حول الاحتكاك مع لاعبين بمستويات عالية واكتساب الخبرة والعمل على تطوير اللاعبين فنيًا وبدنيًا ورفع مستوى اللياقة البدنية للتحضير للمشاركات الخارجية القادمة.

يذكر أن الأكاديمية التي تحتضن المعسكر من الأكاديميات المتقدمة باللعبة عالمياً كما أنها تضم العديد من اللاعبين متقدمي المستويات باللعبة ولاعبي المنتخب الهندي للريشة الطائرة حيث سيضم المعسكر تدريبات مشتركة للاعبي المنتخب السعودي ولاعبي الأكاديمية.