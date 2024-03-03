الهند تخطط لبناء قاعدة بحرية جديدة في لاكشادويب

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أعلنت الهند اعتزامها بناء قاعدة بحرية جديدة في إحدى جزر أرخبيل لاكشادويب قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد لتعزيز الأمن في المنطقة.

يوم الأربعاء المقبل ستعلن البحرية الهندية عن خططها لبناء قاعدة (آي.إن.إس جاتايو) في جزيرة مينيكوي الواقعة في أقصى جنوب أرخبيل لاكشادويب.

قاعدة بحرية هندية جديدة في لاكشادويب

وبينت أن أهدافها تتمثل في أن القاعدة ستعمل على تسهيل الجهود العملياتية للبحرية الهندية في عمليات مكافحة القرصنة والمخدرات في غرب بحر العرب.