الهند تطلق أول مهمة لها لدراسة الشمس بعد نجاحها في الهبوط على القمر

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أطلقت الهند اليوم /السبت/ أول مهمة فضائية لها لدراسة الشمس، وذلك بعد أكثر من أسبوع من نجاحها في إنزال مركبة فضائية غير مأهولة على القطب الجنوبي لسطح القمر.

وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية – حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها باللغة الإنجليزية – أن المركبة (أديتيا-إل1) أقلعت إلى الفضاء على متن صاروخ “بي أس أل في أكس أل” من مركز الفضاء في سريهاريكوتا بولاية “أندرا براديش” في رحلة تستمر أربعة أشهر إلى أن تبلغ مقصدها على مسافة 1.5 مليون كيلومتر.

يذكر أن المركبة الفضاء الهندية “تشاندريان – 3” هبطت في الـ23 أغسطس الماضي قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف كثيرا، وهو ما يشكل سابقة عالمية في برنامج فضائي، ومحطة تاريخية لدولة من أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان والتي انضمت إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في الهبوط على القمر.