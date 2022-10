الهند.. سقوط 500 شخص في النهر ومصرع 60 إثر انهيار جسر معلق (فيديو)

المناطق ـ متابعات

لقى 60 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات الهندية.

سقوط جسر في الهند

ووفق موقع “zee” الهندي، فأن أكثر من 500 سقطوا في النهر، ومن المرجح أن يكوم من بينهم سياح.

وذكرت بعض التقارير المحلية أن عدة أشخاص سقطوا في نهر ماتشو إثر انهيار الجسر في موربي بولاية غوجارات، وأن عمليات الإنقاذ جارية.