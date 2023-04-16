الهند.. مسلحون يغتالون نائباً سابقاً مسلماً وشقيقه في بث مباشر

المناطق_متابعات

اغتال مسلحون ادعوا أنهم صحافيون عضوا سابقا في البرلمان الهندي وشقيقه وهما من الأقلية المسلمة، في بث مباشر على الهواء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ثلاثة مسلحـين وهم يرددون شعارات هندوسية ويفتحون النـار من مسافة قريبة على النائب السابق عتيق أحمد (61 عاما) وشقيقه، أثناء ردهما على أسئلة الصحفيين، وذلك خلال نقلهما مكبلي الأيدي إلى المستشفى من قبل الشرطة.

وتوجه الشرطة الهندية إلى أحمد وشقيقه تهم التورط في عالم الجريمة، حيث يواجه النائب السابق أكثر من مئة قضية مختلفة.

وقبل الحـادث بأيام، أعلنت الشرطة في ولاية اوتار براديش أنها قتـلت بالرصاص نجل أحمد (19 عاما) وشريكه في تبادل لإطلاق النار، وكلاهما من المطلوبين في قضية قتـل.

وقبل مقتـله، ادعى أحمد الذي كان يواجه تهما بالقتـل والاعتداء، في التماس قدمه الشهر الماضي إلى المحكمة العليا في الهند أن حياته مهددة من الشرطة.