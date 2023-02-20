الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تُعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط.

المسمى الوظيفي المُتاح

1_ مدقق داخلي لتقنية المعلومات

المؤهلات والخبرات على النحو التالي: “درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو أي مجال آخر متعلق بالأعمال، وخبرة 4 سنوات من الخـــبرة في الوظـــائف المتعــلقة بتكنولوجيا المعلومات المطلوبة، ويفضل 2 + سنوات في المراجعة الداخلية أو الخارجية.

2_ أخصائي أول التحليلات المتقدمة

المؤهلات والخبرات على النحو التالي: “درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاســـــب، الرياضيات، العلوم الاكتوارية، الإحصاء أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل البيانات، وخبرة في التحليلات واستخراج البيانات والإحصاءات والتعلم الآلي أو الخوارزميات، ومعرفة وخبرة في البرمجة النصية باستخدام Python و SQL، وخبرة في ترجمة أهداف.

نبذة عن الهيئة

أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1992 بصفتها هيئة مهنية علمية لتنظيم عمل الممارس الصحي، حيث تتولى مهام توثيق وتقييم مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيّين، إضافة إلى تسجيلهم وتصنيفهم لممارسة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية.

وتشرف الهيئة على برامج شهادة الاختصاص السعودية للتدريب الصحي في كافة التخصصات الصحية، واعتماد مراكز التدريب، وإصدار شهادات البورد السعودي.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:(اضغط هنا).

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