الهيئة السعودية للسياحة ترحب بالسياح من مختلف أرجاء العالم

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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن تجديد ترحيبها بجميع السياح القادمين من جميع أقطار العالم، بما في ذلك مواطني كومنولث، وجزر البهاما، وبربادوس، وغرينادا، التي انضمت مؤخراً إلى قائمة البلدان التي يمكن لمواطنيها التقديم على التأشيرة الإلكترونية.

وأكدت الهيئة أن الراغبين من هذه الدول الثلاث بزيارة المملكة واستكشاف وجهاتها السياحية والثقافية الساحرة يمكنهم الحصول على التأشيرة الإلكترونية قبل السفر أو عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة الحدودية؛ سواء للسياحة أو لحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

يأتي ذلك، تجسيداً لجهود منظومة السياحة السعودية، وشركائها من الجهات الحكومية؛ لتقديم المزيد من التسهيلات لزوار المملكة، واستمرار العمل على تحسين تجارب السياح وإثراء رحلتهم إلى الوجهات السياحية السعودية، للاستمتاع بالتجارب الملهمة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، وأجندة الفعاليات الثرية في جميع مناطق المملكة طوال العام.

ودعت الهيئة الراغبين من هذه الدول بزيارة المملكة إلى التوجه للموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa، للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات المهمة، والتسهيلات المقدمة. ومنذ انطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية في الربع الأخير من العام 2019م، توالت التسهيلات المعلنة لاستيعاب شرائح جديدة؛ وذلك سعيًا للإسهام في جذب المزيد من الزوار، وضمان سهولة تجربة السائح، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة الساعية لترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى أكثر من %10 بحلول 2030م.

ويتيح موقع “روح السعودية”https://www.visitsaudi.com ” لزوار المملكة كافة تحديد نوع التأشيرة المناسبة بعد إدخال المعلومات الأولية، والاطلاع على حزمة من الباقات السياحية المتنوعة وأجندة الفعاليات النوعية والعالمية، والعديد من التجارب السياحية الملهمة، كما يوفر العديد من الخيارات والباقات لإثراء تجربة زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز العناية بالسائح على الرقم (930) الذي يستقبل الاستفسارات والملاحظات على مدار الساعة، أو التواصل مع حساب AskVisitSaudi@ بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”.