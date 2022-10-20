الهيئة السعودية للسياحة تقيم لقائها الترويجي في جمهورية مصر العربية

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أقامت الهيئة السعودية للسياحة لقائها الترويجي في جمهورية مصر العربية؛ بمشاركة أكثر من 35 جهة يمثلون أهم مكونات منظومة السياحة السعودية؛ نجحوا من خلاله في تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة والتسهيلات المقدمة والفرص الاستثمارية، والتقوا من خلاله بشركاء النجاح في واحدة من أهم الأسواق بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ في الترويج للسياحة السعودية وجذب شرائح أكبر من الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إبرام الاتفاقيات الهامة وبناء الشراكات المثمرة، حيث دعت الهيئة السعودية للسياحة أبرز شركات السفر والسياحة في جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاجتماعات والالتقاء بالجهات المؤثرة في صناعة السياحة بالمملكة العربية السعودية.

وشارك مع الهيئة السعودية للسياحة في هذا اللقاء عدد من الجهات ومنها صندوق التنمية السياحي، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكروز السعودية، ومدل بيست، الى جانب عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات، بالإضافة إلى منصة «نُسُك» إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: “ما وجدناه في هذا اللقاء من إقبال وحرص من الشركات السياحية في مصر على الحضور والاطلاع على الفرص سيساهم في فتح المجال للقطاع الخاص العامل في صناعة السفر والسياحة لتقديم المزيد من العروض والبرامج لجذب شرائح جديدة من السياح لزيارة السعودية والاستمتاع بطبيعتها المتنوعة وموروثها الثقافي العريق”.