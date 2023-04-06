الهيئة السعودية للفضاء تعلن عن موعد انطلاق رحلة أبطال المملكة إلى الفضاء

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أعلنت الهيئة السعودية للفضاء رسمياً عن موعد انطلاق رحلة أبطال المملكة إلى الفضاء في شهر مايو المقبل، وذلك حسبما ذكرت اليوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حيث ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني) إلى طاقم مهمة AX-2 الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء.