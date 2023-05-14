الهيئة السعودية للمقاولين تعقد غدًا مؤتمرًا صحفيًا حول منتدى المشاريع المستقبلية

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تعقد الهيئة السعودية للمقاولين يوم غدًا مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض آخر الاستعدادات لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيقام خلال الفترة 22 – 23 مايو 2023م في الرياض.

وسيتخلل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في فندق الفورسيزن بالرياض، توقيع جملة من اتفاقيات الرعاية مع عدة شركات ومؤسسات وطنية كبرى.

وتستعرض النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية مشاريع أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في المملكة، بمشاركة وحضور أكثر من 3000 مقاول ومهتم من داخل وخارج المملكة بواقع 14 دولة مختلفة، كما تعرض تطورات وتفاصيل نحو 3000 مشروع بقيمة تقديرية تتجاوز 1 تريليون ريال.

وثمن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، دور القيادة الرشيدة – أيدها الله – في الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة السعودية للمقاولين، والحرص على إشراك القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن هذه النسخة تتواكب مع تطورات اقتصادية إيجابية، وفي وقت حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نموًا بنسبة (7.8%) مقارنة بالعام السابق (2021م).