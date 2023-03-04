الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة (التقديم من هنا)

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، ذلك عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل في مدينة الرياض، ذلك مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسميات الوظيفية المتاحة

يتوفر الوظائف بالمسميات التالية على النحو التالي: “ضابط أول، منع الاحتيال والمراقبة، وقائد فريق إدارة الأداء، وقائد فريق إدارة الأداء، وضابط التسويق، ومدير البرنامج، ومدير الفرع الشرقي، ومسؤول معايير العمل، ومهندس ترخيص، و مدیر خدمات المعلومات”.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مارس 2023، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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