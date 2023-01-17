الهيئة السعودية للمقاولين تعلن وظائف لحديثي التخرج وذوي الخبرة

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح وظائف إدارية ومالية وتقنية وهندسية، منها وظائف لا تتطلب الخبرة، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس، حديثي التخرج، وذوي الخبرة، حسب المسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

– مدير إدارة خدمات المعلومات

– قائد فريق عقود المشتريات

– قائد فريق المعارض والمؤتمرات

– مسؤول أكاديمي أول

– مسؤول تطوير الخدمات (لا يشترط الخبرة)

– مدير إدارة المالية والمحاسبة

– مسؤول المعايير العمالية (لا يشترط الخبرة)



التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– الهندسة (عام)

– إدارة سلاسل الإمداد

– الإدارة اللوجستية

– التسويق

– العلاقات العامة

– علوم الحاسب

– هندسة البرمجيات

– المحاسبة

– المالية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.



نبذة عن الهيئة:

تأسست الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1436/11/23هـ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وللوصول لأعلى درجات الانتاجية والجودة.



طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).