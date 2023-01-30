الهيئة السعودية للمقاولين تُعلن عن وظائف شاغرة (رابط التقديم والشروط)

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين “SCA”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسميات الوظيفية المُتاحة

يتوفر الوظائف التالية: “مهندس ترخيص، مدير خدمات المعلومات، قائد فريق العقود المشتريات، قائد فريق المعارض والمؤتمرات، ضابط الأكاديمية، مدير المالية والمحاسبة”.

الهيئة السعودية للمقاولـين

يعتبر قطاع البناء والتشييد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة وتمثل صناعة المــــقاولات ركناً اساسياً لا يتجزأ عن هذا القطاع، وتهدف الهيئة لتنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الانتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية.

كما أن الهيئة السعودية للمقاوين ستعمل أيضاً على ايجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تواجه المقاولين بشكل عام وستشجع الابتكار وتعزز عملية التواصل بين جــميع الأطــــراف ذات العلاقة في القطاع.

وتأسست الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 وذلك بتاريخ 23/11/1436 هـ لتنظم وتطور قطاع مقاولات ليساهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وستسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب

طريقة التقديم إلى الوظائف

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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