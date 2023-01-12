الهيئة السعودية للمقاولين تُعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين “SCA”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظــائف شاغرة ، في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسمى الوظيفي المُتاح

1_ قائد فريق المعارض والمؤتمرات

المؤهلات والخبرات على النحو التالي: “درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات، ويفضل درجة الماجستير في التسويق أو العلاقات العامة أو الانضباط ذي الصلة”.

2_مسؤول تطوير الخدمة

المؤهلات والخبرات على النحو التالي: “درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة، ويفضل 0-3 سنوات خبرة عملية مثبتة في برمجة الويب”.

3_ضابط الأكاديمية

المؤهلات والخبرات على النحو التالي: “درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها، مع تفضيل 3 أو 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة”.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 11 يناير 2023، وللتقديم ومــعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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