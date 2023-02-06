الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحصل على الاعتماد السعودي

المناطق_متابعات

حصلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على الاعتماد السعودي في مجال حقوق المؤلف و العلامات التجارية وفق المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:(2012).

وتهدف المواصفة الدولية ISO/IEC 17020 (متطلبات تشغيل مختلف أنواع الجهات القائمة بالتفتيش) إلى تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير دقيقة ومضمونة، وهي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية لاعتماد جهات التفتيش والتحقق من كفاءتها الفنية بما يساهم في قبول تقارير التفتيش بين الجهات المختلفة.

ويعد المركز السعودي للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بمنح الاعتماد لجهات تقويم المطابقة في مجال مختبرات الفحص ومختبرات المعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، كما يعد نشاط الاعتماد أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية للجودة لدوره الهام في رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقة المستهلك بها.

يُذكر أن المركز السعودي للاعتماد اعتمد أكثر من 295 جهة تقويم مطابقة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تأكيداً على كفاءة المركز التشغيلية وقدرته على استيعاب التوسع في خدمات الاعتماد، ليساهم بذلك في رفع مستوى التبادل التجاري ودعم الصناعة السعودية وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية.