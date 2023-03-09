الهيئة العامة للأمن الغذائي تطرح المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد 480 ألف طن من القمح

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (480) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( يوليو – أغسطس 2023م).

وصرح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (8) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.