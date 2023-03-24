الهيئة العامة للأوقاف تدعم حملة “اكتتاب جود الإسكان” بـ 100 مليون ريال

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أطلقت منصة جود الإسكان بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف الحملة الخيرية “اكتتاب جود الإسكان الخيري”، التي تنظمها طوال شهر رمضان المبارك تحت شعار “سهمك أخضر مدى الحياة”، بحضور محافظ الهيئة الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.

وتهدف الحملة الخيرية التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك إلى تحفيز المجتمع على المشاركة في جمع التبرعات الخيرية عبر منصة جود الإسكان لتأمين المسكن للأسر الأشد حاجة، وتحقيق الاستقرار الأسري للعائلات المستفيدة، حيث تستهدف الحملة جمع تبرعات تصل إلى مليار ريال سعودي عبر 100 مليون سهم بواقع 10 ريالات للسهم الواحد، وذلك لتوفير أكثر من 3500 مسكن للمستفيدين.

وقال محافظ الهيئة العامة للأوقاف أن الهيئة تشارك في حملة الاكتتاب الخيري بوصفها شريكًا إستراتيجيًا للحملة، ولاعبًا فاعلًا ومؤثرًا في المجال التنموي بالمملكة، مؤكدًا أن الهيئة ستقدم دعمًا تحفيزيًا بقيمة 100 مليون ريال؛ لتملك ما لا يقل عن 300 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة، وذلك تنفيذًا لشروط الواقفين وتوجيه المصارف الوقفية إلى مشاريع عالية الأثر وفق الأولوية التنموية.

وأكد أن الهيئة العامة للأوقاف لا تدخر جهدًا في دعم هذه الفئة الغالية التي تشكل جزءًا من المجتمع السعودي لتأمين الحياة الأسرية المستقرة للأسر الأشد احتياجًا، من خلال الإسهام في توفير السكن الملائم للأسر المستفيدة وتحفيز المتبرعين والمانحين للإسهامات المجتمعية، وتمكين المنظمات غير الربحية من أداء دورها المجتمعي، فضلا عن دورها الرائد في دعم الابتكارات والحلول والمنتجات الوقفية المستدامة.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف أسهمت في تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة في مجال السكن نحو 150 مليون ريال لأكثر من 28 ألف مستفيد، إضافة للدعم المقدم للصناديق الاستثمارية الوقفية للجمعيات الإسكانية.