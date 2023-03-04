الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي – تطوير الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
- الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى: 3+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.
رئيس قسم – تطوير الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
- الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى: 7+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.
المزايا:
- تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
إرشادات مهمة للتقديم على الشاغر الوظيفي:
- تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات غير المكتملة.
- الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل أو الإجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة.
- إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF.
- التقدم على الفرصة بناء على المهام والخبرة التخصصية المطلوبة وسنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة.
تنويه:
- قبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه.
- يرجى الملاحظة: يعمل فريق استقطاب الكفاءات لدينا لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص الوظيفية.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).