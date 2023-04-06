الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد الركاب عبر مطارات المملكة لعام 2022م

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي في المملكة العربية السعودية لعام 2022م، وكشفت عن أن عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية والداخلية لعام 2022 م بلغ 88 مليون راكب بمعدل ارتفاع وصل إلى 82% عن عام 2021 م.

وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي أن عدد منشآت أنشطة النقل الجوي لعام 2022م بلغ 1443 منشأة، شاملةً النقل الجوي للركاب والنقل الجوي للبضائع والخدمات المتصلة بالنقل ومناولة البضائع وأنشطة دعم النقل الأخرى، مسجلاً ارتفاعاً بمعدل 20% عن عام 2022م.

فيما بلغ عدد المشتغلين الذكور في أنشطة النقل الجوي لعام 2022م كالنقل الجوي للركاب والنقل الجوي للبضائع والخدمات المتصلة بالنقل ومناولة البضائع وأنشطة دعم النقل الاخرى 28 ألف عامل بزيادة بلغت 38% عن عام 2021م ، وبلغ عدد المشتغلات الإناث 4 آلاف عاملة بزيادة بلغت 70% عن عام 2021م.

ووفقاً لنتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية لعام 2022 بنسبة 41% عن عام 2021، وكانت الحصة الأكبر للخطوط الجوية السعودية بما يقارب 283 ألف رحلة. فيما بلغ متوسط الرحلات اليومية القادمة والمغادرة في المطارات الدولية للرحلات الدولية والداخلية لعام 2022م 131.29 رحلة، ومتوسط الرحلات اليومية القادمة والمغادرة في المطارات الداخلية 5.94 رحلة.

وكشفت نتائج النشرة أن مطار الملك عبد العزيز الدولي يعد أعلى المطارات كثافة لعام 2022 من حيث عدد الركاب حيث سجل 32 مليون راكب، فيما كان عدد رحلات الطيران الخاص لعام 64 ألف رحلة مرتفعًا عن عام 2021 بمعدل 41%، وبلغ عدد الدول التي ارتبط بها مطارات المملكة 56 دولة بزيادة عن عام 2021م بعشر دول.

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