الهيئة العامة للطرق تدعو المواطنين والمقيمين للإسهام في حملة “طرق متميزة آمنة”

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دعت الهيئة العامة للطرق المواطنين والمقيمين للإسهام في حملة مسح الطرق التي أطلقت أمس تزامناً مع موسم حج هذا العام، وذلك عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 938.

ودعت إلى الإسهام في الحملة من خلال رصد الملاحظات على الطرق، سواء النظافة أو طبقات الأسفلت أو أدوات السلامة وجميع الملاحظات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق، بما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة وتهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق.

وكانت الهيئة قد أطلقت أمس حملة تحت مسمى “طرق متميزة آمنة” للعام الثالث على التوالي، في جميع مناطق المملكة، بمشاركة أكثر من 558 عضواً، من بينهم منسوبو منظومة النقل، وعدد من طلاب الجامعات، إضافة إلى منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، حيث تهدف الحملة إلى مسح شبكة الطرق بين المدن بأحدث التقنيات الحديثة للمسح والتقييم، إضافة لأحدث التقنيات في عقود الأداء لصيانة الطرق مثل فحص الطرق باستخدام الدرونز.