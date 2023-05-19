الهيئة العامة للطرق تشارك في معرض الطرق والمرور 2023 المقام في أبو ظبي

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شارك وفد من الهيئة العامة للطرق في معرض الطرق والمرور 2023 المقام في مدينة أبو ظبي، بهدف التعرف على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في قطاع الطرق وأحدث التقنيات التي توصل لها القطاع بهدف بحث مدى إمكانية تبنيها.

واستعرض نائب المشرف العام على مكتب تحول شؤون الطرق في وزارة النقل والخدمات اللوجستية المهندس خالد المهيدب، في أحد جلسات النقاش عن الإستراتيجية والتطوير، وأهم التطورات في قطاع الطرق في المملكة، بالإضافة لإستراتيجية قطاع الطرق التي تم اعتمدها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء.

وأكد المهندس المهيدب، أن الإستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسة، وهي الجودة والسلامة والكثافة المرورية، كما تتضمن العديد من الأهداف منها الوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، والمحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

وأضاف أن من عوامل تمكين الإستراتيجية هو مشاركة القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية، لما لها من الأثر الكبير في دعم الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تسهم في الناتج المحلي بحوالي 74 مليار ريال، مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في القطاع.

وأوضح أن المملكة تتمتع بشبكة طرق ضخمة تعد من خلالها الأولى عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، الأمر الذي أسهم في ربط شبكة الطرق في العديد من المطارات والموانئ والقطارات، مما يعزز من تكامل أنماط قطاع النقل وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.