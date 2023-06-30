الهيئة العامة للطرق تعلن عن جاهزية طريق المدينة لاستقبال ضيوف الرحمن

المناطق_ المدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للطرق عبر حسابها الرسمي عن جاهزية طريق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة وأنماط نـقــل مترابطة .

وأوضحت أنها عملت على إصلاح ٤٠٥ كم من الطبقة الاسفلتية، وتنفيذ دهانات الطرق لـ٥١٤ كم، وإصلاح فواصل التمديد لـ٥ آلاف متر طولي و ٣٦ من التقطعات وإنارة الطريق بالطاقة الشمسية أو العادية لـ٩٦ كم ومعالجة ٣١ موقعا من النقاط السوداء، بالإضافة إلى تنفيذ الحواجز المعدنية لـ٣٣ ألف متر طولي وتنفيذ الحواجز الخرسانية ١٣٥ ألف متر طولي وتنفيذ السياج عالي الشدة لـ٣٨ ألف متر طولي .