الهيئة العامة للطرق تُشارك في معرض الطرق العالمي في جمهورية التشيك

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تُشارك الهيئة العامة للطرق في المعرض العالمي للطرق في جمهورية التشيك، الذي يسلط الضوء على آخر ما توصلت له التقنيات والأبحاث والدراسات العلمية في قطاع الطرق عالمياً، حيث تشارك الهيئة بوفد برئاسة معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من قيادات الهيئة.

وتهدف مشاركة الهيئة لتبادل الخبرات مع الجهات العالمية ذات العلاقة بقطاع الطرق، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية في قطاع الطرق في المملكة، بالإضافة لعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أصحاب المعالي وزراء النقل ورؤساء الجهات ذات العلاقة بقطاع الطرق، كما سيتخلل المشاركة زيارة عدد من المراكز والمواقع والشركات المختصة بقطاع الطرق لبحث أهم التجارب التي توصلت لها، إضافةً لاستعراض أهم التقنيات المستخدمة والدراسات البحثية في قطاع الطرق، ويستمر المعرض لمدة 6 أيام من الأول من أكتوبر حتى السادس من الشهر، ويُعقد في مدينة براغ في جمهورية التشيك.

وتشارك الهيئة العامة للطرق بجناح مستقل في المعرض تستعرض من خلاله الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد منتصف عام 2021م والهادفة لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، كما تستعرض الهيئة في جناحها إستراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، بالإضافة لاستعراضها العديد من التقنيات والدراسات والأبحاث العلمية.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق تم اعتمادها في عام 2022م من قبل مجلس الوزراء، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، كما تهدف الهيئة وفقاً لترتيباتها التنظيمية لتمثيل المملكة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتعلقة بقطاع الطرق.