الهيئة العامة للطرق تُعلن عن افتتاح مكتب إقليمي للبرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP) في الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للطرق اليوم، عن افتتاح المكتب الإقليمي للبرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP) في الرياض، بحضور معالي الرئيس التنفيذي المكلف الهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي ورئيس منظمة الـIRAP روب ماكنيرني.

ويهدف هذا المكتب إلى تعزيز ونشر التوعية بالسلامة المرورية وتحسين مستويات السلامة المرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدة الشركاء في الدول ذات الأولوية في تطوير السياسات والتقييمات المتعلقة بالسلامة المرورية، التي من شأنها خفض الحوادث والوفيات، كما يقوم المكتب بتنظيم واستضافة فعاليات ومبادرات تبادل المعرفة التي تعزز مبادرات السلامة المرورية.

وتعد منظمة الـIRAP العالمية من أبرز المنظمات في مجال تقييم السلامة المرورية، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات والأنشطة لتحقيق تحسين السلامة على الطرق، ومن بين الأنشطة التي تقوم بها المنظمة، مراقبة التحسن في تقييم السلامة وتقديم خطط الاستثمار والتوصيات لرفع مستوى السلامة للطرق القائمة والطرق المراد إنشاؤها كما تعمل المنظمة على تنفيذ شراكات لتطبيق التقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، وتوفير التدريب والدعم الفني في مجال هندسة سلامة الطرق وتبادل المعرفة من خلال الفعاليات والمؤتمرات الوطنية.

ويعد إنشاء المكتب الإقليمي للبرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP) في العاصمة الرياض خطوة هامة نحو تعزيز السلامة المرورية في المنطقة، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.