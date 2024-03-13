الهيئة العامة للطرق تُعلن فتح الباب للإعلانات الخارجية على الطرق السريعة بين المدن

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن رغبتها في طرح مشروع الإعلانات الخارجية على الطرق السريعة بين المدن، للاستثمار وفقًا لأسلوب المشاركة في الداخل.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة لجذب المستثمرين والشركات وتعزيز تجربة مستخدمي الطرق.

وأشارت الهيئة إلى أن آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 27 شوال المقبل مع التأكيد على أنه لن يتم قبول أي عروض تُقدم بعد هذا التاريخ، مبينة أن موعد فتح العروض المقدمة عند الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 شوال 1445هـ.