الهيئة العامة للطيران المدني تشارك في قمة شانغي للطيران

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شاركت المملكة، ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، وعدد من الخبراء والرؤساء التنفيذيين في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران، في قمة شانغي للطيران ومعرض سنغافورة الجوي، الذي عقد بمدينة سنغافورة، خلال الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2024.

وتهدف المشاركة إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في بناء بيئة جاذبة ومحفزة لقطاع الطيران، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي يربط قارات العالم الثلاث، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تسعى لتكون المملكة مركزاً عالمياً للطيران؛ وتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل الجوي، إلى جانب توفير منظومة مشجعة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي والمهم.

وعقد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس وفد المملكة على هامش المشاركة، لقاءً ثنائيًّا مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء السنغافوري السيد هنغ سوي كيت، جرى خلاله استعراض العلاقات المميزة بين البلدين، وبحث تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني.

كما التقى الدعيلج بعدد من قادة الطيران المدني في الدول والمنظمات الإقليمية – كل على حدة- حيث التقى بأمين إدارة النقل الفلبيني السيد خايمي باوتيستا، و مدير عام هيئة الطيران المدني البريطانية الدكتورة رانيا ليوناريدي، ورئيس التكتل اللاتيني ومدير الطيران المدني والبنية التحتية للمجال الجوي في الأوروغواي السيد ليوناردو بلينغيني، والأمين العام للجنة الأفريقية للطيران المدني السيدة أديفونكي أديمي، وجرى خلال اللقاءات بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون في قطاع الطيران المدني و النقل الجوي.

من جهة أخرى التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على هامش قمة شانغي للطيران، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة كوماك لصناعة الطائرات السيد دونغ فنغ، وبنائب رئيس شركة بوينج لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية السيد توربو سجوجرين، وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني.

كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمعالي رئيس الهيئة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني مع نظيرتها السنغافورية والتي مثلها المدير العام لهيئة الطيران المدني في سنغافورة السيد هان كوك جوان، وتشمل المذكرة مجالات، البنية التحتية للقطاع، ورقمنة خدمات المسافرين، والتأهيل والتدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات الطيران المدني، والسلامة والأمن وحماية البيئة، وإدارة عمليات والمرافق بالطيران المدني، إضافةً إلى بحث تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات الطيران المدني، وإدارة الشركات والإيرادات والنفقات، علاوة على التعاون في مجال الأبحاث.

يذكر أن وفدًا رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج بدأ يوم أمس زيارة رسمية دولية إلى كلٍ من جمهورية سنغافورة وجمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 19 إلى 29 فبراير 2024، لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز الربط الجوي، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة، تحقيقًا لمستهدفات “رؤية السعودية 2030”.