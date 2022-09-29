الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن توفير وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) عن توفير وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1 ـ أخصائي عمليات طائرات بدون طيار

المؤهلات والخبرات:

ـ بكالوريوس إدارة طيران أو علوم طيران أو ما يعادلها.

ـ الحد االدنى لعدد سنوات الخبرة (3) سنوات.

2 ـ مشرف مراجعة تقنية المعلومات

المؤهلات والخبرات:

ـ بكالوريوس في تقنية المعلومات أو أمن المعلومات أو نظم المعلومات.

ـ الحد الادنى لعدد سنوات الخبرة (6) سنوات.

3 ـ مستشار

المؤهلات والخبرات:

ـ بكالوريوس في إدارة الاعمال او ما يعادلها

ـ الحد الأدنى لعدد سنوات الخبرة (15)سنوات.

4 ـ مدير مشروع

المؤهلات والخبرات:

ـ بكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

ـ الخبرة العملية المطلوبة: 3 سنوات.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني ([email protected])